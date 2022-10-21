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Kadıköy'de gizli liderlik maçı: Fenerbahçe Başakşehir

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 22 Ekim Cumartesi akşamı Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşma 'liderlik' mücadelesinin yanı sıra 'hücum' ile 'defans' sistemlerinin kapışmasına sahne olacak.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 13:20
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Kadıköy'deki Fenerbahçe Başakşehir maçı gizli lideri ortaya çıkaracak

Kadıköy'de gizli liderlik maçı: Fenerbahçe Başakşehir
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Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si bu sezon oynadığı ofansif futbolla dikkat çekiyor. Ligde 9 maçta 28 kez fileleri sarsan sarı-lacivertliler maç başına 3.1'lik gol ortalamasına sahip.Portekizli çalıştırıcı çoğu zaman savunmayı 3'lü kurarak, orta saha ve hücum hattına bir fazla oyuncu gönderiyor. Maç içinde oyuncu değişikliklerini de genellikle hücuma yönelik yapıyor.
Enner Valencia ligde 10 gol+3 asist ile tek başına Medipol Başakşehir'in toplam gol sayısı (13 gol) kadar skor üretti.
Başakşehir'de ise tam tersi bir tablo var... Emre Belözoğlu'nun takımı Fenerbahçe gibi 9 maçta 20 puan (6G/2B/1M) toplamasına rağmen bunu 13 gol atarak başardı.Maç başına 1.44 golle oynayan Boz Baykuşlar'da öne çıkan 'savunma' istatistikleri.

İstanbul ekibi, 9 maçın 7'sinde kalesini kapattı. Rakiplerine sadece 3 gol izni verdi.
Zorlu iki deplasmanında Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 1-0 yendi. Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İki maçta da gol yemedi. F.Bahçe ise Kadıköy'de 7 maçtır puan kaybetmiyor. Kazananın lider olacağı düellonun sonucu merakla bekleniyor.
Medipol Başakşehir'de savunmanın önemli ismi Youssouf Ndayishimiye sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu durum Fenerbahçe için bir avantaj...İstanbul ekibinde Leo Duarte'ye tecrübeli stoper Alexandru Epureanu'nun eşlik etmesi bekleniyor. 36 yaşındaki Moldovalı oyuncu bu sezon ligde genellikle kulübede. 3 maçta şans buldu. Gol ve asist katkısı yapmadı.
İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan iki maçı da Medipol Başakşehir kazandı. Fatih Terim Stadı'nda 2-0 galip gelen Boz Baykuşlar, Kadıköy'deki karşılaşmayı ise 1-0 önde tamamladı.

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