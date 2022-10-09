Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe semtinde meydana gelen patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın doğalgaz nedeniyle meydana geldiğini bildirerek 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığını açıkladı.

İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yangınla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak’ta çıkan yangına İBB İtfaiyesi 8 dakikada ulaşarak müdahale etti. Dumandan etkilenen 1 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 56 personel ve 19 araçla yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteren ekipler, soğutma çalışmalarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İBB İtfaiye ekipleri, 19.05’te Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak’ta için gelen yangın ihbarı üzerine hızlıca bölgeye intikal etti. 19.13’te olay yerine ulaşan ekipler, 3 katlı binanın 3.kat ve çatısı ile bitişiğinde bulunan 2 binaya sirayet eden yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Toplam 56 personel ve 19 araçla yapılan müdahalelerde 1 kişi dumandan etkilenmiş olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Binadaki yangını kontrol altına alan İBB İtfaiyesi, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İhbar üzerine yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çökme riski bulunana binada arama çalışmalarına devam ediliyor."