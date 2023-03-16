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Kadıköy'e Sevilla maçında gözlemci çıkarması

Fenerbahçe'de gözler, Sevilla ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasına çevrilmişken Avrupa devlerinin gözlemcilerinin de Sarı-Lacivertlilerin 4 yıldızını izlemeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 13:17
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Kadıköy'e gözlemci yağacak. Tribünden zileyecekler

Kadıköy'e Sevilla maçında gözlemci çıkarması
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Attila Szalai, Miguel Crespo, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu...

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin 4 yıldızı, Sevilla karşısında takımlarına turu getirmek için ter dökerken, Avrupa'nın dört bir yanından gözlemciler de onları mercek altına alacak. Dev takımların yetkilileri, perşembe günü tribünde olacak.

Sarı-Lacivertliler, perşembe günü Avrupa'da yeni bir destan yazmak için Sevilla karşısına çıkacak. İspanya'da 2-0 kaybeden temsilcimiz, zoru başarmaya çalışacak. Fenerbahçeli oyuncular, çeyrek final bileti için ter dökerken, bazı isimler de vitrine çıkacak. Miguel Crespo, Sanchez-Pizjuan'daki ilk karşılaşmada Roma tarafından takibe alınmıştı. İtalyan devinin yetkilileri, rövanşta da başarılı orta saha oyuncusunu yakından izleyecek.
GÖZLER ONLARIN ÜZERİNDE
Attila Szalai'nin adı Leicester ve Liverpool ile anılıyordu. Sol ayaklı bir stoper arayan PSG'nin de Macar yıldızı listeye eklediği öğrenildi. Ancak perşembe günkü mücadelede Szalai için Leicester gözlemcilerinin olması bekleniyor.
Arda Güler ise PSG, Manchester City, Barcelona ve Arsenal gibi devlerin radarında. Rövanşta 18 yaşındaki yıldızı, rakip Sevilla'nın yetkilileri izleyecek! Genç yetenek, sportif direktör Monchi'nin uzun süredir listesinde yer alıyor.
NAPOLI BU KEZ O İSMİ İSTİYOR
İspanyol ekibi perşembe günü temsilcimiz karşısında hem çeyrek final bileti almak için savaşacak hem de Arda'yı yakından takip etme fırsatı yakalayacak. Rövanşta vitrine çıkacağı öğrenilen diğer isim ise Ferdi Kadıoğlu. Yakın zamanda Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-jae'yi transfer eden, iki oyuncunun performansından da fazlasıyla memnun kalan Napoli, Ferdi'yi de kaptırmak istemiyor. İtalya'da şampiyonluğa koşan Mavi- Beyazlılar'ın, Sevilla mücadelesinde 23 yaşındaki yıldızı özel olarak izleyecekleri belirtildi. 

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