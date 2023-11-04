Kadıköy'ü 26 yıl sonra fethetti. Trabzonspor Zorbay Küçük'ü de yendi. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız/ YENİÇAĞ

Haftanın derbisinde Kadıköy’de kozlarını paylaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan, sahadan zor da olsa gülerek ayrılan taraf, bileğinin hakkıyla Trabzonspor oldu.

Ligde 10 maç olmak üzere son oynadığı 19 karşılaşmadan sahadan galip ayrılan Fenerbahçe’ye, Trabzonspor "Dur" dedi.

Atatürk Stadyumu’nu dolduran Sarı Lacivertli taraftarlar, sezona çok iyi başlayan takımlarını yalnız bırakmazken, ekran başındaki Bordo Mavili taraftarların da yerlerinden, hop oturup hop kalktığı bir 90 dakika izledik.

Ev sahibinde uzun bir süreden beri sakat olan ve bu maçın kadrosunda nihayet yer alan Emre Mor ile konuk ekipte ilk kez ilk 11’de sahaya çıkma fırsatı bulan Nicolas Pepe vardı. Karadeniz ekibinde; sakatlıkları tam olmasa da geçen Bakasetas ve Trezeguet ikilisi de, yedek kulübelerinde yerlerini almışlardı.

Fenerbahçe’nin maç kadrosunda sakat ve statü gereği 8 oyuncusundan yoksun iken, Trabzonspor’da aynı konumda, 4 oyuncusundan eksikti.

1997 yılından beri, 14 mağlubiyet 12 beraberlik alarak; tam 26 maçtır Fenerbahçe’yi İstanbul’da yenemeyen Bordo Mavililer, bu sefer 26 yıl sonra Kadıköy’ü Küçük Zorbay’a! rağmen fethetti.

Oyuna hızlı başlayan taraf haliyle haftaya lider durumda giren Fenerbahçe oldu ama kontra atağı yakalayıp, Visca’nın soldan nefis ortasına akıllı bir kafa vuruşu yapan Nijeryalı Onuachu, maçın başlarında takımını deplasmanda 1-0 öne geçirince, Sarı Lacivertlilerdeki stres bir o kadar daha arttı.

Aynı oyuncunun, aynı yarının son dakikalarındaki kafa golünün de İsmail Yüksek’e faul gerekçesiyle sayılmaması tartışılır.

Abdülkadir Ömür ve Pepe’den, ilk 45 dakikada beklediğimi göremedim ama ikinci 45 dakikada gördüm dersem, sanırım bana katılırsınız.

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Fenerbahçe’nin bu 11’in de, İrfan Can İle Ferdi olmazsa, Trabzonspor’un işi bir o kadar daha kolay olurdu ve sıkıntıya hiç girmezdi diyebilirim.

İki takımın bu haftaki son durumlarına maçtan önce baktığımda Fenerbahçe’nin yorgunluk ve sakatlıklarla uğraştığını görürken, Trabzonspor’un sakatlıklardan çıkmaya ve toparlanmaya başladığını izleyerek bir gün önce olacakları yazmıştım. Bu gece beklediğim, daha doğrusu tahmin ettiğim filmi gördüm ve hiç şaşırmadım.

Fenerbahçe’yi, çıkıştaki Trabzonspor bir daha böyle yakalayamayabilirdi, bunu değerlendirmesi gerekirdi ve değerlendirdi. Stresli ve anti stresli ekiplerin! 90 dakikasında tabi ki avantajlı olan, stresi olmayan Karadeniz ekibiydi!

Beraberliği yakalamak için oyununu misafir takımın sahasına yıkmaya çalışan Sarı Lacivertliler; bu arada orta sahayı unutunca, Berat’ın ceza alanı dışından gol getiren sert şutunu bizim gibi seyretti ve skor 0-2 oldu.

Telaşla gol arayan İsmail Kartal’ın öğrencileri yine kaptırdıkları bir kontra topta, A.Ömür ve N.Pepe ikilisinin paslaşmalarına engel olmayınca, bir anda 3 farkla mağlup duruma düştü. Sarı Lacivertli tribünlerin ve yedek kulübesinin şoka girdiği andı.

Karşılaşmanın üçte ikilik bölümü bittiğinde, Tadic ve Mehmet Can’ın Trabzon ceza alanı içerisindeki omuz omuza mücadelesinde, orta hakem Zorbay Küçük’ün yarattığı penaltı, sanırım ekranlarda bu gece çok tartışılacak ama Mehmet Can’ın 86. dakikada Crespo’ya yaptığı harekette kazandığı 2. penaltı için, aynı şeyi söyleyemem tabi. Bu penaltıydı ama ilki penaltı olmadığı için bu kaçtı!

Tadic’in, bu penaltı atışında Mendy ceza alanına erken girdi iddiasıyla, iptal edilen kaçan penaltı tekrarlandı ve Tadic bu seferde 2. golü buldu

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Bu tekrarlanan penaltı ile umutlanan Fenerbahçe, belki Zorbay Küçük 3. bir penaltı daha verir ya da yaratır diye beklerken; Enis Destan, tertemiz bir gol ile skoru uzatmalarda 4-2 yaptı. VAR'daki YOK'lar! Mete Kalkavan ile Özgür Yankaya maçı 3-3 yapabilir miyiz acaba? Diye, Zorbay Küçük’ü golü izlemeye saha kenarına davet etmesi, Bordo Mavili kenar kulübeyi, saha içindeki oyuncularını ve camiasını da ekran başında çıldırttı. Küçük Zorbay! Rezil yönettiği bu 90 dakikada Trabzonspor’un bariz golünü de iptal etti.

Penaltının kahramanı Tadic’in! Penaltı ile golü bulan ev sahibi, bu golle umutlandıysa da maçı kaybedecek olmanın sıkıntısı, beklenen kırmızı kartı da getirdi. Kendini bu konuda bu gece belli eden İsmail Yüksek, ikinci yarıda oyuna giren Trezeguet’e yaptığı hareketle 2. sarı karttan kırmızıyı gördü ve takımını sahada son 10 dakikada, 10 kişi bıraktı.

Bu yarıda her iki takımın yaptıkları değişikliklerde nefes alan ekip bana göre Fenerbahçe değil, Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe’ye değil, Zorbay’a savaşan mangası oldu!

Bu karşılaşmadan bir gün önce buradaki köşemde ‘’Trabzon, Fenerbahçe’nin Galibiyet Serisini Durdurabilir’’ başlığıyla bir yazı yazmıştım ve son cümleyi de şöyle bağlamıştım: "Bu durumdaki Fenerbahçe, bu atmosferde, bu pozisyondaki Trabzonspor’u yarın akşam yenemeyecek’’ diye. Gerçi onlar fazlasını yaptı.

Ne dediysek o!