Filmi taa başa sarıp, hareketin lideri Devlet Bahçeli ve kankaları ile başlatılan o malum süreci basamak basamak tekrar hatırlatmaya gerek var mı?..

Mıh gibi zihinlerinize çakılı olduğundan adım gibi eminim…

O zaman düne dönelim…

Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin bebek katili Abdullah’a Öcalan’a özgürlük talebi kapsamında 4 Ocak 2026 Pazar günü Diyarbakır’da düzenleyeceği mitingi, "Hiçbir mahsurlu yanı yoktur" sözleriyle değerlendirdi.

Doğru tabii!.. Ne mahsuru olacak ki?..

Şehit analarının yarasına tuz basmaya devam etmenin ne mahsuru olacak ki?..

4 Ocak’ta Diyarbakır’da terörist başına özgürlük mitingi yapılır. Sonra da sıra Öcalan’ın milletvekili olması için seçim mitinglerine gelir!.. Ne mahsuru olacak ki? Siz kalbinizi ferah tutun yeter!..

Başka ne buyurmuştu, dün, hareketin lideri;

"PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır."

Gel de inan şimdi buna!..

Peki o zaman, terör örgütünün siyasi temsilcilerinden bugüne kadar gelen ve Öcalan’a şartsız koşulsuz af taleplerine neden daha önce hiç ses çıkarmadınız?..

Hayırdır!..

Hiç tahmin etmiyorum ama insanın aklına Bahçeli ile DEM arasına acaba kara kedi mi girdi şüphesi de gelmiyor değil…

Neden?..

Bakın… Hareketin lideri Devlet Bahçeli, yukarıda alıntıladığım o açıklamayı yaptıktan sonra DEM Parti’den cevap geldi.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, "Sayın Öcalan'ın umut hakkı ve özgürlüğü bizim için atılacak tüm adımlardan önce gelir" dedi.

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Barzanilerin güdümündeki Rûdaw’ın Diyarbakır muhabiri Maşallah Dekak'a değerlendirmelerde bulundu.

Sayyiğit, "Sayın Öcalan'ın umut hakkı ve özgürlüğü bizim için atılacak tüm adımlardan öncedir" diyerek, çözüm süreci için Abdullah Öcalan'ın koşullarının değişmesi ve "umut hakkı"nın yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

Gülcan ayrıca PKK'nin somut adımlar attığına dikkat çekerek, "Silahlar yakıldı, artık gelip burada siyasette yer almalılar" ifadelerini kullandı.

Çözümün anahtarının İmralı'da olduğunu belirten DEM Parti Milletvekili Sayyiğit şöyle konuştu:

"Sayın Öcalan'ın umut hakkı ve fiziki özgürlüğü bizim için tüm adımlardan önce gelir. Çünkü şunu biliyoruz ki, bu sorun çözülmeden ne yaparsanız yapın olmaz. Eğer bugün bir sürecin başlatılmasından bahsedilecekse, bir taraf devlet, diğer taraf Sayın Öcalan olmalıdır. Sayın Öcalan'ın koşulları değişmeli, tecrit kalkmalı ve umut hakkı hayata geçirilmelidir."

PKK'nin geçmişte çözüm için somut adımlar attığına işaret eden Sayyiğit, şunları dile getirdi:

"PKK kendini feshetti, silah bıraktı ve silahlarını yaktı. PKK somut adımlar attı ancak devlet kanadında maalesef hala belirgin ve somut adımlar yok. Eğer bugün bir süreç başlayacaksa, bu anayasa değişikliği ve Kürt kimliğinin güvence altına alınmasıyla olmalıdır. Silahlar yakıldı, artık (gerillalar) gelip burada, demokratik siyaset içerisinde yer almalılar."

Van Milletvekili Sayyiğit, konuşmasının devamında Kürt halkının temel taleplerine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Kürtçenin resmi dil ve eğitim dili olmasını istiyoruz. Kayyım atamalarına son verilmesini ve Kürt halkının iradesinin tanınmasını istiyoruz. Bu talepler sadece bugünün talepleri değil, biz her zaman bu adımların atılmasını istiyoruz. Her halkın kendi kültürü, sanatı ve diliyle yaşayabilmesi için bu hakların verilmesi gerekir."

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Türkiye’deki Kürt sorununun çözümü ile Rojava arasındaki ilişkiye değindi. Sınırları koyan "ataerkil ve ulus-devlet" uygulamalarını kabul etmediklerini belirten Sayyiğit, "Kuzey'de barış olup diğer tarafta (Rojava) başka bir şey olmasını kabul etmiyoruz. Sınırlar çizilmiş olabilir ama biz biriz, biz kardeşiz. Eğer Kuzey Kürdistan'da barış sağlanacaksa, bunun Rojava'da da görülmesi gerekir. Suriye halkı kendi kararını vermelidir" dedi.

(Not; Haberi Rudaw’dan aynen aktardım. –AHT-)

*

Ben yine de de hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin kadim dostları DEM’liler ile arasının bozulmaya başladığına veya ileride bozulacağına zerre ihtimal vermiyorum. Kadim dostluklar böyle eften püften nedenlerle bozulmaz!.. Dün karşılıklı gelen açıklamalar tiyatronun bir parçası…