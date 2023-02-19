Kadim geçmişimize -geri dönüş sözü vererek- veda...

Düşüyoruz yollara. Bugün işimiz biraz daha az olsa da yolumuz oldukça çetin. Önce traktörümüz zorlanıyor taşlık yolda. Sonra bizim zorlu yolculuğumuz başlıyor dağların yamaçlarında.

Cemil ağabeyin daha önceden koyduğu işaret taşları yine yolumuzu belirliyor. Zorlu bir yolculuk ve köşe bucak denetlenen taşlar... Amacımıza da ulaşıyoruz. İlk bulduğumuz alan Çığlıktepe. Burada güzel kayaresimlerinin yanında bir çember içerisine dizilmiş Türk harfleri ile karşılaşıyoruz. Bu oldukça heyecanlandırıyor beni...

Hızla devam ediyoruz yolumuza. Kargın Yatağı adlı bölgeye yolculuğumuz. Ancak geçtiğimiz yol oldukça taşlık ve tehlikeli. Buradaki resimleri fotoğraflamak da oldukça zor.

Kargın Yatağı, Güdül'ün en zengin 2-3 alanından biri. Dağ keçilerinden geyiklere, Türk-Oğuz damgalarından dini motiflere... Kayaresim alanlarımızda bulunan birçok öğeyi burada bulabiliyoruz.

Çok önemli bir de yazıt var burada. Onun da fotoğraflanması oldukça zor oluyor bizim için. Tehlikeli de olsa başarıyoruz bunu.

Güdül'deki yazıtlar meselesine ayrı bir parantez açmak yararlı olacaktır. Burada Türk Yazısı ile kazınmış onlarca yazıt mevcut. Yazı, kayalara duyguların işlenme sürecinin son aşaması. Gezimiz sürecinde bulduğumuz yazıtların, teker teker fotoğraflarına ve Cengiz SALTAOĞLU tarafından yapılan okuma önerilerine, Atokyay Yayınlarının desteği ile çıkan Yazıtlar Dergisi'nde ulaşabileceksiniz.

Cengiz SALTAOĞLU Antalya'da bir tıp doktoru. Ancak yaşamını Türk yazıtlarına adamış durumda. Yazıtlar Dergisi'nin ilk iki sayısında, Türkiye'nin belli başlı şehirlerindeki, özellikle de Güdül'deki Türk yazıtlarını okuyucunun önüne sermişti. Yazıtlar konusunu daha detaylı anlatmak üzere, kalemi Cengiz hocaya bırakıyorum:

Ankara Güdül Salihler Köyü çevresi kaya resimleri ve yazıtlar alanı Türklüğün bir düş ülkesi. Değerini bilip anlayabilecek her Türk için Anadolu'nun orta yerinde ikinci bir Ötüken. "Ne mutlu Türküm diyene!" Böyle haykırmak geliyor kişinin içinden, alanı gezip Türk'ün bu eşsiz tarih ve kültür hazinesine yüz sürünce. Selçuklu'dan yüzyıllar önce girip oturarak Anadolu'nun yerlisi durumuna gelmiş ataların eski gelenek ve inanışlarından bizlere bırakmış oldukları arı duru ve övünç verici bir miras. Kaya resimleri ve her birisi birer dil anıtı onlarca oyma yazılı (runik) yazıt. Üzerlerine damgaları vurulmuş, Türk'ün açık imzası atılmış. Günümüz dünyası için şaşırtıcı bir gerçeklik.

Özellikle yazıtlar dikkat çekici. Türk oyma yazısının her iki ana değişkesi, Doğu ve Batı Türk oyma yazısı için hemen hemen eşit ve çok sayıda örnek var alanda; tam bir konu ve içerik birliği içinde. Hemen hepsi adak yazıtları; hastalıktan kurtarması ve iyileştirmesi için veya av uzatıp doyurması ve başarılı bir av için Tanrı'ya arı dilli yakarışlar. Yazıtlarda geçen adak hayvanları keçi ve at. Avcılarsa, keçi veya geyik göndermesini istiyor Tanrı'dan. İslamlık öncesi Eski Türk inanışları çerçevesinde insanların gidip adak adayarak Tanrı'ya yakardıkları, dilekleri için ona armağan sundukları kutsal bir ziyaret alanı burası.

Bizim yazıtlar üzerindeki çalışmalarımız sürüyor. Daha önce, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi'nde, 2012 yılı boyunca her ay, "Anadolu Türk Oyma (Runik) Yazıtları" üstbaşlıklı bir makale dizisiyle kamuoyuna sunmuştuk bu yazıtların bir bölümünü. Şimdiyse, Atokyay Yayınları'ndan, kendi çıkarmakta olduğumuz, dil, tarih, kültür araştırmaları dergisi YAZITLAR ile, Selçuklu öncesi Anadolu Türk varlığının belgeleri olan bu yazıtları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyoruz.

Ve her güzel şey gibi bu yolculuk da sona eriyor. Hiç mütevazi olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım Servet hocadan sonra araştırmacıların pek de ilgi duymadığı bu bölgede yeni alanlar bulmanın, araştırma yapmanın gururunu yaşıyoruz ve önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Övüncümüz bol, Tanrı'ya şükrediyoruz...

Dönüş yolu oldukça zor oluyor bizim için. Heyecanla başladığımız bu bilinmez yolun isteksizce sonuna geliyoruz. Tamamen gönüllü ve öğrenci harçlıkları ile yaptığımız bu çalışmayı tabi ki Güdül Kayaresimleri'nin kaşifi Servet hocamıza adıyoruz ve onu yad ederek Güdül'e veda ediyoruz.

Yazı dizimizi bitirirken Güdül'de bizlerden desteklerini esirgemeyen Cemil SÖYLEMEZOĞLU'na, Salihler Köyü halkına, araştırma gezimize katılarak her kayayı, her resmi ayrı ayrı fotoğraflayıp belgeleyen Melike HİSAR, Sercan GÜVENÇ ve Hüseyin İSKENDER arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.