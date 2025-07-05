Kadim kentin sokakları sanat eserleriyle hayat buldu

Diyarbakır, binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen bir kent olarak, sokaklarını sanatla buluşturan projelerle adından söz ettirdi. Sur ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve yerel sanat merkezlerinin öncülüğünde gerçekleşen projeler, şehrin taş döşeli sokaklarını adeta bir açık hava müzesine dönüştürdü. Sanatçılar, mimarlar ve kültür aktörleri, Diyarbakır’ın tarihine saygı duruşunda bulunurken, modern sanatın yenilikçi ruhunu kentin ruhuna işledi.

SUR’UN TAŞ SOKAKLARINDA SANATIN İZLERİ

Diyarbakır’ın Sur ilçesi, tarihi surları, taş evleri ve dar sokaklarıyla kentin kalbi konumunda. Ancak, 2015’teki çatışmalar ve ardından gelen kentsel dönüşüm projeleri, bu bölgenin dokusunu derinden etkiledi.

Londra merkezli sanat tarihçisi Prof. Charles Saumarez Smith, “Diyarbakır’ın sokakları, Mezopotamya’nın tarihini yansıtan bir tuval. Modern sanatla bu dokuyu birleştirmek, kentin küresel ölçekte bir kültür merkezi olma potansiyelini artırıyor” dedi. Smith’e göre, Diyarbakır’ın bazalt taşından yapılmış surları ve sokakları, çağdaş sanat eserleri için eşsiz bir zemin sundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE SANATIN GÜCÜ

Diyarbakır’ın sokaklarını sanatla dönüştürme çabaları, bilimsel araştırmalarla da desteklendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yayımlanan bir makale, kentsel dönüşüm projelerinde sanatın, toplumsal bağları güçlendirdiğini ve kültürel kimliği koruduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, sokak sanatı projeleri, mahalle sakinlerinin aidiyet duygusunu artırarak sosyal uyumu teşvik etti. Ayrıca, UNESCO’nun raporunda, Diyarbakır’ın tarihi surlarının ve sokaklarının, kültür turizmi açısından dünya çapında bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

New York Üniversitesi’nden kent plancısı Prof. Susan Fainstein, Diyarbakır’daki sanat odaklı kentsel dönüşüm projelerini değerlendirirken, “Sanat, bir kentin tarihini ve geleceğini birleştiren bir köprü. Diyarbakır, bu köprüyü kurarak hem yerel halkı hem de küresel ziyaretçileri cezbedebilir” dedi.

Fainstein, sanatın kentsel dönüşümde sadece estetik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir katalizör olarak da işlev gördüğünü belirtti.

GELECEĞE SANATLA YÜRÜYEN BİR KENT

Diyarbakır’ın sokakları, sadece taş ve tarih değil, aynı zamanda umut ve yenilikle dolu. Diyarbakır Sanat Merkezi’nin düzenlediği Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri ve film gösterimleri, kentin kültürel birikimini dünya sahnesine taşıyor. Yerel sanatçılar, sokaklara işlenen mural ve heykellerle kentin hikayesini anlatırken, uluslararası sanatçılar da bu projelere katkıda bulundu.

Örneğin, DSM’nin düzenlediği bir sergide, Fransız sanatçı JR’nin Diyarbakır surlarına yansıttığı fotoğraf enstalasyonları büyük yankı uyandırdı.

Diyarbakır, sokaklarını sanatla yeniden şekillendirerek hem geçmişine sahip çıkıyor hem de geleceğe umutla bakıyor. Kent, taş döşeli yollarında yankılanan müzikle, renklerle bezeli duvarlarla ve sanatın birleştirici gücüyle, Mezopotamya’nın incisi olarak parlamaya devam ediyor.