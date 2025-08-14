Kadın 14’üncü kattan aracın üzerine düştü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Fesleğen Sokak’ta gerçekleşen olayda; 15 katlı bir binanın 14’üncü katında oturan N.Z. evinin penceresinden park halindeki bir otomobilin üstüne düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık görevlileri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından N.Z.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. N.Z. burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. N.Z.’nin cansız bedeni hastane morguna nakledildi.