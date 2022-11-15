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Milli Takımımızın rakibi Ürdün. Maç saat 16.00'da

Kadın A Milli Takımı, hazırlık maçında bugün Antalya'da Ürdün ile oynayacak.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:26
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Kadın A Milli Takımı, hazırlık maçında bugün Ürdün ile karşılaşacak

Milli Takımımızın rakibi Ürdün. Maç saat 16.00'da
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 No'lu Saha'da yapılacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takım 12 Kasım'da karşı karşıya gelmiş ve Türkiye sahadan 7-0 galip ayrılmıştı.

Kadın A Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe A.Ş.), Handan Kurğa (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Senem Pınar Özer (Hatayspor)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), İpek Kaya (ASJ Soyaux Charente), Kezban Tağ (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor), Ece Tekmen (ALG  Spor), Berna Yeniçeri (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Eda Karataş (ALG Spor), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Fatoş Yıldırım (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Cansu Gürel (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe A.Ş.), Büşra Kuru (SC Sand), Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe A.Ş.), Busem Şeker (Fenerbahçe A.Ş.), Beyza Kara (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (ALG Spor), Elif Keskin (Wulfz Fatih Karagümrük), Miray Cin (MSV Duisburg), Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Yağmur Uraz (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

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