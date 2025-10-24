Kadın A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında deplasmanda Kosova’yı 4-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.
Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibimizin gollerini 5. ve 10. dakikalarda Kader Hançar, 23. dakikada Melike Pekel ve 81. dakikada Busem Şeker kaydetti.
RÖVANŞ MAÇI İZMİR’DE
Ay-Yıldızlılar, yarın Türkiye'ye dönecek ve Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde rövanş hazırlıklarına başlayacak.
Rövanş karşılaşması, 28 Ekim Salı günü saat 20.00’de İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
AVANTAJ MİLLİLERDE
İki maç sonunda rakibini eleyen taraf, yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek. 4 gollü galibiyetle rövanş öncesinde büyük avantaj yakalayan Kadın A Millî Takımımız, seyircisi önünde turu geçip ligde kalmayı hedefliyor.