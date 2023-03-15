Kadın akademisyeni darp ve taciz eden profesör görevine döndürüldü

Kadın akademisyeni Kocaeli Üniversitesi’ndeki odasında darp eden, kadını sistematik olarak taciz ettiği belirtilen ve o dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Bülent A.’nın, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne atandığı ortaya çıktı.

Bianet’ten Evrim Kepenek’in haberine göre; Prof. Bülent A., kadın akademisyenin şikayeti üzerine İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden "geçici" olarak uzaklaştırılmıştı.

Kasım 2022'de Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde kadın akademisyenin odasını basan Bülent A., “Benim olacaksın, seninle evleneceğiz. Yoksa seni işsiz bırakırım” sözleriyle akademisyeni tehdit etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Bülent A.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınan A., serbest bırakıldı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Üniversitesi de sosyal medya hesabından, "Süreç hassasiyetle takip edilmektedir" paylaşımı yaptı.

Daha sonra açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bülent A. hakkında soruşturma açıldığını ve geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

KOCAELİ SAVCILIĞI DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Akademisyen Prof. Bülent A. hakkında Kocaeli Savcılığı da "darp", "yağma" ve "ısrarlı takip", "taciz" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında A.'ya "yağmadan" takipsizlik kararı verilirken, diğer soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

AKADEMİSYENLER TEPKİLİ

"Yağma" soruşturmasından aklandığı için "hakkımdaki tüm iddialar düştü" diye okulda konuşmalar yapan A.'nın İstanbul Üniversitesi rektörlüğü ile de yakın ilişkide olduğu biliniyor. Akademi çevresi, bu yakın ilişki nedeniyle, üniversitenin açtığı disiplin soruşturmasından da aklanacağını düşünüyor.

bianet'e konuşan İstanbul Üniversitesi'nden akademisyenler, Bülent A.'nın İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne atanmasına tepkili.

Prof. Bülent A.'nın görevden uzaklıştırılmasını isteyen kadın akademisyenler, "Öğrenciler ve akademisyenler için çok tehlikeli ve zor bir süreç olacak" görüşünde.

‘ONLİNE EĞİTİMİ FIRSATA ÇEVİRDİLER’

Ayrıca bianet'e konuşan başka bir akademisyen, "Online eğitimi fırsata çevirdiler. Online olduğu için okulda neler olduğunu bilmiyoruz, fakat ben yetkili ağızlardan bu atamanın yapıldığını duydum. Ayrıca atama belgesini de gördüm" dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bülent A.'ya kadın akademisyene yaptığı taciz ve şiddet nedeniyle sosyal medyadan tepki yağmıştı.

Geçmişte de katıldığı bir canlı yayın programında “Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” ifadeleriyle tepki çekmişti.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri Bülent A.'nın odasına fotoğrafını asarak “Üniversitede tacizci hoca istemiyoruz” demişti.