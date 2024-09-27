Kadın astsubay ve imam skandalında yeni gelişme

Van'ın Gevaş ilçesinde görevli kadın astsubay G.K. ve iki askeri personelin, imam İ.S.'yi darp ettirerek gasp ettiği iddiaları üzerine başlatılan disiplin soruşturması sonuçlandı. Van İl Jandarma Komutanlığı, G.K. ile emri altındaki Uzman Çavuş O.E. ve Uzman Onbaşı Ö.K.'nin devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verdi.

2 Eylül 2024 tarihinde hazırlanan disiplin soruşturma raporunda, olayın faillerinin G.K., O.E. ve Ö.K. olduğu belirtildi. Raporda, bu kişilerin imam İ.S.'nin parasını ve eşyalarını tehdit ve cebir kullanarak yağmaladıkları ifade edildi. İfadelerin çelişkili olduğu ve personelin beyanlarının suçtan kurtulmak amacıyla verildiği vurgulandı. Bu nedenle, disiplin soruşturması sonucunda, "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derece yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" suçlamasıyla görevlerinden alındıkları kaydedildi.

G.K. ve O.E.'nin, görev süreleri boyunca birçok kez başarı belgesi ve takdir belgesi aldıkları da raporda yer aldı. G.K., 2017-2024 yılları arasında 23 kez takdir ve 3 kez başarı belgesi alırken, O.E. ise 2020-2024 yılları arasında 18 takdir ve 3 başarı belgesi aldı. Bu belgeler, kaymakamlar ve jandarma komutanları gibi yetkililer tarafından verildi.

Olay, 28 Ağustos'ta imam İ.S.'nin jandarma karakoluna yaptığı "darp ve gasp" şikayeti ile ortaya çıkmıştı. G.K., kendisinin cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuş, ancak savcılık bu talebe takipsizlik kararı vermişti. Savcılık, imam İ.S.'nin mobil bankacılık uygulaması üzerinden 55 bin 530 TL aktardığını belirterek, askeri personelin "nitelikli yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.