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  • Kadın astsubayın sesi herkesi büyüledi. Bir Kerkük türküsü söyledi duyanlar bir daha dinledi. Helal olsun sana astsubayı

Kadın astsubayın sesi herkesi büyüledi. Bir Kerkük türküsü söyledi duyanlar bir daha dinledi. Helal olsun sana astsubayım

Sosyal medya büyüleyici sesiyle "Kerkük Zindanı" türküsünü söyleyen astsubayı konuşuyor.  Kadın astsubayının seslendirdiği türkü kısa sürede gündem olurken dinleyiciler tarafından da büyük beğeni topladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 10:59
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Kadın astsubayın sesi herkesi büyüledi. Helal olsun sana astsubayım. Bir Kerkük türküsü söyledi duyanlar bir daha dinledi.

Kadın astsubayın sesi herkesi büyüledi. Bir Kerkük türküsü söyledi duyanlar bir daha dinledi. Helal olsun sana astsubayım
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ndeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir kadın astsubayın söylediği “Kerkük Zindanı” videosu kısa sürede gündem oldu. Astsubaya enstrümanlarıyla eşlik eden astsubaylar da beğeni topladı.  Video, kısa sürede binlerce kez izlendi.
 

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yücel öztürk
1.10.2022 11:13
Tebrikler kızım: 'Sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir'Kemal Atatürk  
 
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