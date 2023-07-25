Kadın basketbolcu Yasemin Buğdaycı'yı bisiklete binerken ezdiler

Editör: Fatma Demirkaya

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından Zonguldak Spor Basket 67 oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Memleketi Diyarbakır'da tatilini geçiren Buğdaycı'ya, bisikletle seyir halindeyken otomobil çarptı. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

“Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ekiplerinden Zonguldak Spor Basket 67 oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'yı elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz”

Zonguldak Spor Basket 67 Kulübü Başkanı Kanat Tan da şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzgünüz. Memleketi Diyarbakır'da bisikleti ile seyir halinde iken araç çarpması sonucu trafik kazasında sporcumuz Mihrace Buğdaycı’yı kaybettik. Geçen sezon şampiyon kadromuzda büyük emeği olan sporcumuz için çok üzgünüz.

Sezon başında kırık parmağı ile oynayan, şampiyonlukta emeği olan, başarılı ve düzgün kardeşimiz. Zonguldak’ı çok seven, devamlı kandil, bayram arayan soran güzel insan.

Fenerde, liman arkasında yürümeyi çok seven, ileride hocalık için planlar yaptığımız kardeşimiz.

Çok üzüldük. Zonguldakspor taraftarları seni asla unutmayacak. Oğlum Aras ile özel bağınız, paylaşımlar hep bizimle yaşayacak. Önce ailece sonra tüm Zonguldak basketbol camiası seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun 7 numaralı forman bizimle yaşayacak”

Fenerbahçe Alagöz ise şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından Zonguldak Spor Basket 67 forması giyen Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz”

Anadolu Efes de şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ekiplerinden Zonguldak Spor Basket 67 oyuncusu Mihrace Yasemin Buğracı'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz”