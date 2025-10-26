Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde Suudi Arabistan'da kasım ayında düzenlenecek Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanan milli takımın kampına Azerbaycanlı boksörler de dahil oldu.

Boksörler, ikili kampla organizasyona hazırlanıyor.

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nın büyükler kategorisinde bu yılın son organizasyonu olduğunu söyledi.

Kampı 1 Kasım'da tamamlayacaklarını ifade eden Yiğit, "Oraya ikinci takımı götürüyoruz, A takımı götürmüyoruz. Ama iyi takım, kaliteli takım. Madalyalarla döneceğiz inşallah." dedi.

Azerbaycan ile ortak kamp yaptıklarını belirten Yiğit, "Bu yılı böyle kapatıyoruz. Bu yıl verimli geçti. Çok güzel olmasa da çok iyi başarılar aldığımıza inanıyorum. Alttan gelen 23 yaş altı da güzel bir takım. Onlar da Avrupa Şampiyonası'nda başarılar elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı boksör Zeyneb Rahimova ise Türk Kadın Boks Milli Takımı ile ortak kamp yapmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Kardeş Türk takımı ile birlikte hazırlanıyoruz. Her şey çok iyi, antrenmanlar iyi gidiyor. Oradan madalyalarla döneceğimize eminim. Türk kadın boksu çok iyi bir durumda. Birlikte kamplar yaptıkça gelişmemize yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.