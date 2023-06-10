Kadın cankurtaranları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor

Yüzmeyi çok sevdiğini ve geçmişte karşılaştığı boğulma vakalarından çok etkilendiği için cankurtaranlığa başladığını belirten 22 yaşındaki Perihan Uzar, gözlerini bir an olsun denizden ayırmadıklarını söyledi. Vatandaşlara yüzme bilmiyorlarsa çok açılmamaları konusunda uyarılarda da bulunan Uzar, bazı erkeklerin kendilerini görünce boğulma numarası yaptığını anlattı. Uzar, “En çok yakındığım konulardan birisi. Erkekler kadın cankurtaran gördüklerinde boğulma taklidi yapıyorlar. Yanımıza gelip, ‘Boğulsam kurtarabilecek misin?’, ‘Ben gidiyorum geliyor musun?’ gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bu bir suçtur bana göre. Çünkü o sırada gerçek bir boğulma olsa taklit yapan buna engel olmuş olacak. Diğer kişinin hayatına sebep olabilir. Gerçek de zannedebilirim. Bu taklit de olsa benim gitmem gerekiyor çünkü, ya değilse? Erkeklerin bunu yapmamalarını rica ediyorum” dedi.