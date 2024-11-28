Kadın cinayeti ihbarı diye gittiler. Cansız manken çıktı

Kaynak: DHA
Kadın cinayeti ihbarı diye gittiler. Cansız manken çıktı

Kayseri'de bir kişinin "kadın cinayeti ihbarı" üzerine harekete polis ekipleri, kadın sanılan kişinin elbise giydirilmiş ve kar altında kalmış cansız manken olduğunu belirledi.

Kayseri'de bir kişinin "kadın cinayeti ihbarı" üzerine harekete polis ekipleri, kadın sanılan kişinin elbise giydirilmiş ve kar altında kalmış cansız manken olduğunu belirledi. İhbarı yapan kişi, sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, apartman duvarının üzerinde kadın cesedi gördüğünü öne sürerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye gelip yaptığı incelemede, kadın sanılan kişinin kar altında kalan ve elbise giydirilmiş cansız manken olduğu belirlendi.

Öte yandan ihbarı yapan kişinin sinir krizi geçirdiği, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.

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