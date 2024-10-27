Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Bu kez kurban diş doktoru Yasemin…

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Bu kez kurban diş doktoru Yasemin…

Türkiye’de kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Bu cinayetin adresi Bursa. Diş doktoru Yasemin Çetin, boşanma aşamasındaki diş teknisyeni kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta, diş teknisyeni Atilla Ç. boşanma aşamasındaki eşi diş doktoru Yasemin Ç'ye evden çıkarken tabancayla ateş etti.

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Şüpheli olay yerinden kaçarken, Yasemin Ç. ise yere yığıldı.

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Silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Yasemin Ç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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