Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Bu kez kurban diş doktoru Yasemin…

Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta, diş teknisyeni Atilla Ç. boşanma aşamasındaki eşi diş doktoru Yasemin Ç'ye evden çıkarken tabancayla ateş etti.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, Yasemin Ç. ise yere yığıldı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Yasemin Ç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Eğlence mekanında kadın cinayeti! Ortalık kan gölüne döndü

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

18 yaşındaki 7 aylık anne kadın cinayetine kurban gitti

Konya’da 5 aydır kayıp olan kadının cinayeti açığa çıktı: 4 şüpheli gözaltında