Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Gaziantep'te tartıştığı eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Gaziantep'te tartıştığı eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mahmut Kürkçü, boşandığı eşi Nejla Özbiber'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Kürkçü kaçtı ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Kürkçü ve boşandığı eşi Nejla Özbiber arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Kürkçü, Özbiber'i bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kontrolde, Nejla Özbiber'in hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Özbiber'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mahmut Kürkçü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Gaziantep'te kadın cinayeti: Tartıştığı eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te kadın cinayeti: Tartıştığı eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te kadın cinayeti: Tartıştığı eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Son Haberler
Dönerci sahibi öldürülmüştü: Cinayetin nedeni ağızları açık bıraktı!
Dönerci sahibi öldürülmüştü: Cinayetin nedeni ağızları açık bıraktı!
Edirne'de usulsüz ihale soruşturması: Çok sayıda gözaltı var
Edirne'de usulsüz ihale soruşturması: Çok sayıda gözaltı var
Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Millet Kütüphanesi'nde "Anadolu Selçuklu Sergisi" açıldı
Millet Kütüphanesi'nde "Anadolu Selçuklu Sergisi" açıldı
Kültür Gezileri devam ediyor
Kültür Gezileri devam ediyor