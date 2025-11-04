Kadın cinayetinin adresi bu kez Eskişehir oldu. Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında yaşayan Safiye Yarbil'in (69) özel gereksinimli oğlu U.Y. (44), komşularına giderek annesinin yerde hareketsiz yattığını söyledi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Komşuların hemen durumu sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, boğazında bıçak yarası olan Safiye Yarbil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Eylül ayında 20 kadın katledilirken, 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Vatandaşlar sık sık yetkilileri kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde 'şüpheli' ve 'fail'lere caydırıcı cezalar verilmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyor.