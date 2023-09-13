Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kapatma davasından karar çıktı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütme” ve “aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçalamak” suçlamasıyla açılan fesih davasının 4. duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme platforma açılan kapatma davasının reddedine karar verdi.
Kadınlar ve LGBTİQ+'lar, ‘ahlaka aykırı faaliyet yürütmek’ iddiasıyla İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın 4. duruşması öncesi Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi.
Adliye önünde düzenlenen basın açıklamasında, “Bizim Kararımız “Kadın Cinayetlerini Durduracağız” pankartı açıldı, 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganı atıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Açıklamada, polisin müdahalesi sonucu 2 kişi gözaltına alındı.