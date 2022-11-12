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  • Ünlü şarkıcının kızının imam nikahını Nihat Hatipoğlu kıydı. Kadın davetlilerin açık kıyafetleri dikkat çekti

Ünlü şarkıcının kızının imam nikahını Nihat Hatipoğlu kıydı. Kadın davetlilerin açık kıyafetleri dikkat çekti

Bir zamanlar "Anadolu'nun Prensesi" diye anılan ünlü şarkıcı Sevim Egesoy'un kızı Burcu Özüyaman, Lübnanlı Rachad Ghandour ile dünyaevine girdi. Davetlilerin dekoltelerinin yarıştığı törende çiftin imam nikahlarını Nihat Hatipoğlu kıydı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 09:07
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Kadın davetlilerin açık kıyafetleri dikkat çekti. Ünlü şarkıcının kızının imam nikahını Nihat Hatipoğlu kıydı

Ünlü şarkıcının kızının imam nikahını Nihat Hatipoğlu kıydı. Kadın davetlilerin açık kıyafetleri dikkat çekti
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Bir döneme damga vuran isimlerden ünlü şarkıcı Sevim Egesoy'un kızı Burcu Özyaman, aile üyelerinin ve yakın dostlarının katıldığı görkemli törenle Lübnanlı Rachad Ghandour ile dünyaevine girdi.

DİNİ NİKAHLARINI NİHAT HATİPOĞLU KIYDI

Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar'dan birçok davetlinin katıldığı törende çiftin imam nikahlarını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu kıydı. Eşiyle birlikte törene katılan Hatipoğlu, imam nikahını kıydıktan sonra çiçeği burnunda çifte evlilikle ilgili tavsiyeler vermeyi de ihmal etmedi.

ÜNLÜ İSİMLER DE ORADAYDI

Gecede Özlem Yıldız, Özge Ulusoy, Gülay Kamaz, Derya Ayaydın, Eylem İpek Şafak göze çarpan isimler arasındaydı. Semazen gösterilerinin ardından temposu yükselen törende Anadolu'nun her köşesini temsil eden folklor ekipleri ve danslarla gece geç saatlere kadar devam etti.

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