Kadın derneklerinden cesur savcıya destek

Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Av. Hilal Gültepe Öztürk, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Platformu adına Hanna Akyüz, Kadın Haklarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve İMAG Grubu üyesi Avukat Vergül Türk Tan, Kadın Haklarını Koruma Derneği üyesi Tuğba Özçelik'den oluşan Kadın temsilcileri, "Yenidoğan çetesi” davasının savcısı Yavuz Engin'i ziyaret etti.

Yapılan açıklamada, “Bu ziyaretin bir anlamı vardı. Bizler Kadın Haklarını Koruma Derneği ve bu derneğin yüzlerce üyesi, çatısı olduğumuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun (TKDF) Türkiye çapında örgütlenmiş onlarca şubesi ve ellibini aşkın kayıtlı üyesi, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) nin her birinin Türkiye sathi mahalline yayılmış onlarca şubesi ve bu derneklere bağlı binlerce kadın üyesi ve bu yapımızı destekleyen milyonlarca kadını temsilen kendisine hem Şükranlarımızı hem de desteğimizi ilettik” denildi.

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Görüşmede, şunlara yer verildiği kaydedildi: “Kadına ve çocuğa karşı şiddet ve cinsel taciz olayları nedeniyle yıllarca bu alanda mücadele veren STK’lar olarak adaletin ve adalet mekanizması içinde hiçbir tesir altında kalmadan görevini yapan savcı ve hakimlerin varlığının kadınlar için ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Yüzlerce aileyi felakete sürükleyen, anneleri daha bebeklerine doyamadan evlatsız bırakan bu alçakların, soysuzluklarını ve soygunlarını devam ettirebilme gayretiyle sadece görevini yapan yargı mensubuna karşı yaptığı arsız tehditlere karşı onbinlerce kadın derneği üyeleri ve arkamızdaki milyonlarca kadının sesi olarak; savcımızı ve onun ailesinin korunması için elbetteki devletin yetkili organlarının gerekli tedbirleri aldığını ve alacağını ümit etmek istiyoruz. Kadınlar olarak bizler, karanlık yapılara karşı sadece görevini yaptığı için hala devletin savcısını tehdit etmeye cüret eden ve bu cüreti onlara sağlayan kan emici yapılarla mücadelenin sadece yargıda değil aynı zamanda toplumsal olarak hepimizin görevi ve sorumluluğu olduğunun da farkındayız. Onun için buradayız ve her zaman yanınızdayız. İyi ki varsınız...”

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