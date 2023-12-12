Kadın Direktörler Konferansı'ndan anlamlı ödül

Sun Tekstil, 'Yüzde 30 Kulübü Türkiye' tarafından 'Halka Yeni Arz Edilen Şirketlerde Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları' ödülüne layık görüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kadın Direktörler Konferansı'ndan anlamlı ödül

Sun Tekstil yönetim kurulundaki %67 kadın oranı ile Avrupa ve Amerika ortalamasının üstünde yer alıyor.

Sabancı Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kurumsal Yönetim Forumu tarafından “Yüzde 30 Kulübü Türkiye” programı kapsamında düzenlenen "10. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı" gerçekleştirildi. Konferansta kadın liderliğinin ve katılımının iş dünyasındaki önemi vurgulandı.

Sun Tekstil, Kadın Direktörler Konferansı'nda Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi kapsamında “Halka Yeni Arz Edilen Şirketlerde Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları” ödülünün sahibi oldu.

Sun Tekstil yönetim kurulundaki %67 kadın oranı ile Avrupa ve Amerika ortalamasının üstünde yer alıyor.

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Ödül törenine Sun Tekstil’i temsilen katılan Sun Tekstil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İdil Türkmenoğlu aldıkları ödülden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini kurumlarda sağlamak, kurumların DNA’larına yerleştirmek için sade niyet ve rota bildirmek yetmiyor, iş süreçlerine ve kararlarına da felsefeyi yerleştirmek çok önemli ve gerekli. Sun Tekstil’in şirket içinde, istihdamın her alanında eşitliği sağlayacak mekanizmalar geliştirmiş ve sonuçları da ölçüyor olmasının yanında, bu yaklaşımı yüzlerce tedarikçisine yayma gayreti de öne çıkıyor.” şeklinde konuştu.

Bu yılki konusu “Yönetim Kurullarının Geleceği ve Kadınların Rolü” olan konferans kapsamında “2023 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” araştırmasının sonuçları da paylaşıldı.

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