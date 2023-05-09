Kadın döven caniyi mahalleli dövdü

İzmir'in Konak ilçesinde, sokak ortasında eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldüresiye döven adamı sokakta bulunanlar dövdü. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı dayakçı eski sevgili, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadın döven caniyi mahalleli dövdü

İHA'nın haberine göre, olay dün saat 23.30 sıralarında Alsancak semti Yüzbaşı İbrahim Bey Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.E. ile eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., bir anda kız arkadaşını sokak ortasında darbetmeye başladı.

Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken çığlıklarını duyan sokaktakiler A.E.'yi yakalayarak dövdü.
Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gelirken, yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadını darbeden ve sokaktakiler tarafından müdahale edilen saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan meydana gelen şiddet anıyı ise çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntüde, A.E.'nin A.Ş. adlı kadına saldırdığı, yumruk ve tekme darbeleriyle darbettiği daha sonra da gürültüyü duyarak koşanların geldiğini görünce kaçtığı anlar yer aldı. Görüntüde saldırganın yerdeyken kadının suratına tekme attığı anlar da dikkat çekti.

Gözaltına alınan A.E. sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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