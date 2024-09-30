Kadın driftçiler piste inip şov yaptı! O anlar nefes kesti

Kadın drift pilotlarının performanslarıyla ön plana çıktığı organizasyonda, "Sokaklarda değil, bizlerle birlikte güvenli pistlerde drift yapın" mesajı verildi.

'Drift Car Park Challenge" etkinliği, 28-29 Eylül tarihlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki pistte düzenlendi.

HEYECANLI YARIŞA SAHNE OLDU

Türkiye'nin tek lisanslı drift pistinde düzenlenen organizasyon; genel, kadın ve urban araç kategorilerinde heyecanlı yarışlara sahne oldu.

Hande Tancar, Burcu Çetinkaya, Melika Movahed, Kıbrıs'tan gelen ve dünya çapında başarılara imza atan İbrahim Yücebaş ile Irak'ta drift şampiyonu olan Waleed Sniper pistteki yeteneklerini sergiledi.

Drift yapmak için trafiği tehlikeye düşüren gençlere "Sokaklarda değil, bizlerle birlikte güvenli pistlerde drift yapın" mesajı verildi.

MELİKA MOVAHED: "KADINLAR BU İŞİ ÇOK GÜZEL YAPABİLİR"

Üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen ve yaklaşık 2 yıldır drift yapan İranlı Melika Movahed, "Bu yarışlara herkes katılabilir, bence katılmalılar da. Şu anda çok kadın pilotumuz yok. Bence kadınlar bu işi çok güzel yapabilir çünkü güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

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"SOKAKLARDA DRİFT YAPMAMAMIZ GEREKİYOR"

Movahed, driftsever gençleri pistlere davet ederek, "Ben de sokaklardan başladım ama bu çok yanlış bir şey. Böyle güzel organizasyonlar var. Bu organizasyonları güzel şekilde kullanabiliriz. Sokaklarda drift yapmamamız gerekiyor. Burası çok güvenli bir yer, gelebilirsiniz" şeklinde konuştu.

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Hedeflerini de anlatan Melika Movahed, "Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da drift yapmak istiyorum. Yaklaşık 2 senedir bu işi yapıyorum. Daha çok yolum var ama devam edeceğim" şeklinde konuştu.