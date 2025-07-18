Kadın Emeği Çarşısı ziyaretçilerini bekliyor

Tuzla Belediyesi, İBB iş birliğinde hayata geçirdiği Kadın Emeği Çarşısı'nı hizmete açıldı. Şelale Park’ta hizmete alınan çarşının açılışına Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar ve Ayşegül Kılınç Bingöl katıldı. Ziyarette, kadın girişimcilerin tasarladığı el işi, takı, tekstil ve hediyelik ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi.

"ÖNEMLİ BİR HAREKET GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Başkan Eren Ali Bingöl, "Kadınların el emeğinin görünür olmasını çok önemsiyoruz. Bu çarşı sayesinde hem üretimi destekliyor hem de kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Yerel ekonomiye de önemli bir hareket getireceğine inanıyoruz" dedi.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar ise "Kadın üreticilerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayan bu tarz projelerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. İstanbul’un farklı ilçelerinde de benzer destek çalışmalarımız var ve kadın emeğinin ekonomideki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Ayşegül Kılınç Bingöl de "Kadınların üreterek kendilerini ifade etmesi ve aile bütçelerine katkı sunabilmesi çok değerli. Burada sadece satış yapılmıyor; aynı zamanda dayanışma, paylaşma ve birlikte güçlenme duygusu da yaşanıyor. Kadınların emeğine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

"HEM YENİ İNSANLARLA TANIŞIYORUM HEM DE SATIŞ YAPABİLİYORUM"

Takı tasarımcısı Zeynep Değirmen, "Kendi ürettiğimiz ürünleri satmak hem ailemize katkı sağlıyor hem de bizi motive ediyor. İnsanlardan olumlu geri dönüş almak çok mutlu ediyor. Teşekkür ediyoruz" dedi. El işi ürünler satan Elif Bal ise "Evde yaptığım örgüleri burada sergileme şansı buldum. Daha önce böyle bir fırsatım yoktu. Hem yeni insanlarla tanışıyorum hem de satış yapabiliyorum" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Kadın Emeği Çarşısı, kadın üreticilerin kendi tasarladıkları ürünleri satabilmesine imkân tanırken, aile bütçelerine katkı sağlamalarına ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına da destek oluyor. Tuzla Belediyesi yetkilileri, benzer projelerin sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti. Çarşı, 17 Ağustos’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.