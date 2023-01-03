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  • Kadın esnaf cinsel ilişki teklifinde bulunan yabancı uyruklu şahsı tokatlayarak dışarı attı. Ülkenin getirildiği durum b

Kadın esnaf cinsel ilişki teklifinde bulunan yabancı uyruklu şahsı tokatlayarak dışarı attı. Ülkenin getirildiği durum bu

Yabancı uyruklu şahıs tarafından cinsel ilişki teklifinde bulunulan tekel bayii işleten kadın, sapığı tokatlayarak yaka paça dışarı attı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 18:55
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Kadın esnaf cinsel ilişki teklifinde bulunan yabancı uyruklu şahsı tokatlayarak dışarı attı

Kadın esnaf cinsel ilişki teklifinde bulunan yabancı uyruklu şahsı tokatlayarak dışarı attı. Ülkenin getirildiği durum bu
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İstanbul'da Tekel bayii işleten kadın bir esnaf, dükkana müşteri olarak gelen yabancı uyruklu bir kişinin tacizine uğradı.

Yabancı uyruklu şahıs, kadın esnafa el hareketi ve sözlerle cinsel ilişki teklifinde bulunduğu anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadın esnaf, sapığın hareketleri sonrası öfkeyle yerinden kalkıp adamın yanına giderek tacizciye tokat atarak tepki gösterdi. 

Yaşanan olay sonrası kadın esnaf, tacizciyi itekleyerek yaka paça tekelden dışarı attı.

 

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NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
3.01.2023 02:01
Bu kadar ne idüğü belirsiz göçmenleri ülkemize dolduran ve hala doldurmaya devam eden bu AKP değil mi?  
 
Sedat
2.01.2023 23:52
Cesarete bak bunlar AKP nin ümmeti.....  
 
Adem kıral
2.01.2023 22:34
Bekaci beyefendi varmı bir sözün ona vardır bir bildiği diye içindeki olumsuz duyguları saklayan rant milliyetçileri neredesiniz anlaşıldı körler ve sağırları oynuyorsunuz  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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