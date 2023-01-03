Kadın esnaf cinsel ilişki teklifinde bulunan yabancı uyruklu şahsı tokatlayarak dışarı attı. Ülkenin getirildiği durum bu

İstanbul'da Tekel bayii işleten kadın bir esnaf, dükkana müşteri olarak gelen yabancı uyruklu bir kişinin tacizine uğradı.
Yabancı uyruklu şahıs, kadın esnafa el hareketi ve sözlerle cinsel ilişki teklifinde bulunduğu anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadın esnaf, sapığın hareketleri sonrası öfkeyle yerinden kalkıp adamın yanına giderek tacizciye tokat atarak tepki gösterdi.
Yaşanan olay sonrası kadın esnaf, tacizciyi itekleyerek yaka paça tekelden dışarı attı.
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