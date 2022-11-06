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Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray 5, Beşiktaş 4 attı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları yapıldı

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 17:27
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuçlar

Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray 5, Beşiktaş 4 attı
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları sonunda A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone, B Grubu'nda da Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET haftayı lider kapattı

Ligde 2 grupta yapılan 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

A Grubu:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü: 0-1

Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor: 4-2

Vulfz Fatih Kargümrük-Altay: 9-0

Hatayspor-Dudullu: 2-0

B Grubu:

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 3-0

Galatasaray Petrol Ofisi-Ataşehir Belediyespor: 5-0

Kireçburnu-Konak Belediyespor: 0-3

Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Fenerbahçe-Bitexen 1207 Antalyaspor: 5-0

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