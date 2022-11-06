﻿Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray 5, Beşiktaş 4 attı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları sonunda A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone, B Grubu'nda da Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET haftayı lider kapattı
Ligde 2 grupta yapılan 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
A Grubu:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü: 0-1
Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor: 4-2
Vulfz Fatih Kargümrük-Altay: 9-0
Hatayspor-Dudullu: 2-0
B Grubu:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 3-0
Galatasaray Petrol Ofisi-Ataşehir Belediyespor: 5-0
Kireçburnu-Konak Belediyespor: 0-3
Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Fenerbahçe-Bitexen 1207 Antalyaspor: 5-0
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