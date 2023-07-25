Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlama tarihi açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 27 Ağustos'ta başlayacak.

KAYNAK: AA
Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlama tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıların ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezona ilişkin alınan kararlar belirlendi.

18 takımın mücadele edeceği ligde 2023-2024 sezonu, tek grupta çift devreli olarak oynanacak. Sezon sonunda 15, 16, 17 ve 18. sırada yer alan takımlar, küme düşecek.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7 yabancı futbolcu aynı anda sahada olabilecek. Üç yabancı ise yedek kulübesinde bulunabilecek.

Kadın futbolcuların transferlerinde uygulanan bedeller, 2022-2023 sezonu statüsündeki ile aynı tutarlarda olacak şekilde uygulanacak. Ayrıca 01.01.2008 ve sonrası doğum tarihine sahip futbolcular ligde yer alabilecek. (AA)

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