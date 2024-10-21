Kadın futbolcular Suudilere karşı tek ses oldu

100'den fazla profesyonel kadın futbolcu, FIFA'nın Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'yu sponsor olarak kullanmaması için açık bir mektup imzaladı. Mektupta, bu anlaşmanın spora bir "mide darbesi" olduğu ifade edildi. FIFA, bu yıl Suudi Aramco ile 2027 yılına kadar sürecek bir ortaklık duyurdu. Anlaşma, 2026'daki erkekler Dünya Kupası ve 2027'deki kadınlar Dünya Kupası için sponsorluk haklarını içeriyor.

Oyuncuların Ortak Çağrısı

Aralarında İngiltere, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerden futbolcuların bulunduğu 24 ülkeden gelen oyuncular, FIFA'ya bu anlaşmayı insani ve çevresel nedenlerle gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Manchester City forveti Vivianne Miedema, “Futbolcular olarak, özellikle kadın futbolcular olarak, dünyaya ve gelecek nesillere doğru olanı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum,” dedi. Miedema, Aramco'nun sponsorluğunun FIFA'nın ve kadın futbolunun değerleriyle örtüşmediğini vurguladı.

Suudi Anlaşmasının Tartışmalı Yanları

Suudi Arabistan, spor yatırımları yaparak uluslararası itibarını artırmaya çalışmakla suçlanıyor. Bu süreç "spor yıkama" olarak adlandırılıyor. Ülkenin insan hakları ihlalleri, kadın hakları ihlalleri ve eşcinselliğin suç sayılması gibi sorunları bulunuyor. Karbon İzleme adlı bağımsız düşünce kuruluşu, Aramco'nun "dünyanın en büyük kurumsal sera gazı emisyoncusu" olduğunu belirtiyor.

Kadın futbolcuların imzaladığı mektupta, FIFA'nın cinsiyet eşitliği, insan hakları ve herkes için güvenli bir gezegen değerlerine daha uygun sponsorlar bulması gerektiği vurgulandı. Danimarkalı oyuncu Sofie Junge Pedersen, “FIFA'nın, sponsor seçimlerinde oyuncu temsilinin bulunduğu bir komite kurmasını öneriyoruz,” dedi. Miedema ise, Aramco 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nda sponsor olmaya devam ederse oyunculardan daha fazla eylem beklenebileceğini dile getirdi.

FIFA, Aramco ile olan ortaklığını değerli bulduğunu belirtirken, kadın futboluna yapılan yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.