Kadın futbolcuların tekelini kırdılar! Yabancılar geldi mertlik bozuldu

Hep erkek futbolu içinde yüzüp duruyoruz.

Şöyle biraz da, kadın futboluna el atalım dedim.

Vira Bismillah elimde kaldı!

Bir dokunup, bin ah işitmek gibi bir durum söz konusu.

Kadınlar ligi 21 Eylül’de start alacak.

Büyük kulüplerin yanı sıra, daha çok belediye ve özel şirket ya da kişisel destek ile mücadele ediyorlar.

Giderler çok, gelirler az. Sıkıntı var.

Gelin bakın kadınlar neler neler yapmış.

Eee... Erkekler para içinde boğulurken, onlar niye yapmasın...

Biraz açılım yapalım.

Kadınlar liginde süper organize var.

Şöyle ki; oyuncular nerede ise aynı merkezden yönetiliyor. Menajerler belli. Piyasa tek elde gibi.

Kartel olduğu söyleniyor.

Hal böyle olunca da, ödemeler uçmuş.

Kulüpler baş edemez hale gelmiş.

3 alacak oyuncu, 13 istemiş...

Kulüpler soluğu federasyonda almış. Ya kapatacağız, ya da yabancı düzenlemesi yapılsın diye diretmiş.

Bir araştırma. İnceleme. Karar çıkmış: 8+5

Yani sahada 8 yabancı olabiliyor. Kenarda 5. Toplam 13 kişi aynı maçta saha içinde yani.

Sen misin kartel kurup, fiyat artıran demişler.

Halk deyimi ile; madem öyle, işte böyle.

Bu kez çark ters dönmüş.

Yıllık ücreti 3 diyelim.

Al sana: 1 - 2 demişler.

Yabancılar nerede ise bedava!

Kadınlar önce mırın, kırın etmişler. Bakmışlar olacak gibi değil. Geri adım atmışlar.

Mecburen, mecburen mecburiyetten (!)

Bu durum Kadın Milli Takımı'na da yansımış.

Daha geçen sezona kadar ana kriter şuymuş: 1240 dakika ve üstünde kendi takımında forma giyenlerden seçim yapılıyor.

Yabancı transferler gelince süre 400 dakikanın altını inmiş durumda.

Ligi yabancılar istila etmiş.

Sanki Süper Lig'de durum farklı.

Milli takım olumsuz etkilenecek. Ancak kulüplerin yaşaması sağlanacak.

Bir anlamda üvey evlat muamelesi gören kadın futbolu kaotik bir süreçten geçiyor.

Futbolcular geri adım atsa da, kulüpler yabancı sayısının sınırsız olmasını istiyor.

Başvuru yapılıp sonuç bekleniyor. Bu sezon olmasa da, önümüzdeki sezona yetişir.

Benden uyarması sevgili oyuncular. Siz siz olun, bindiğiniz dalı kesmeyin.

Düşersiniz. Tutacak kimse de yok maalesef.