Kadın futbolunda play-offlar nefes kesecek

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out müsabaka takvimi belli oldu. Müsabakalar 25 Nisan'da start alacak.

Kadın futbolunda play-offlar nefes kesecek

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı takvime göre, A Grubu'nu lider bitiren ALG Spor ve B Grubu'nu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, çeyrek finalde mücadele edecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sezonun kalanına devam edemeyen Onvo Hatayspor'la play-off'ta eşleşen Fenerbahçe Petrol Ofisi de doğrudan çeyrek finale yükseldi.

25-29 Nisan tarihlerinde oynanacak play-off maçlarının ardından turu geçen takımlar, 3-7 Mayıs tarihlerinde çeyrek final mücadelelerinde boy gösterecek. Yarı final karşılaşmaları ise 13-20 Mayıs'ta oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek eşleşmeler sonucunda finale kalan 2 ekip, TFF'nin açıklayacağı tarafsız sahada tek maç üzerinden şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off maç programı şu şekilde:

25 Nisan Salı:

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone

12.00 Ataşehir Belediyespor-Fatih Vatanspor

12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücü

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler

12.00 Konak Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük

Eşleşmelerde rövanş mücadeleleri, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Play-out programı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde küme düşecek takımlar da play-out maçlarıyla belli olacak.

A Grubu'nu 8. sırada tamamlayan Dudullu ile B Grubu'nun son 2 sırasındaki Kireçburnu ve Trabzonspor, küme düşmemek için mücadele edecek. Üç takımın lig usulüne göre karşılaşacağı play-out maçlarının programı şöyle:

25 Nisan Salı:

12.00 Trabzonspor-Kireçburnu

29 Nisan Cumartesi:

12.00 Dudullu-Trabzonspor

3 Mayıs Çarşamba:

12.00 Kireçburnu-Dudullu

7 Mayıs Pazar:

12.00 Kireçburnu-Trabzonspor

13 Mayıs Cumartesi:

12.00 Trabzonspor-Dudullu

20 Mayıs Cumartesi:

12.00 Dudullu-Kireçburnu

(AA)


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