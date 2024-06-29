Kadın gardiyan cezaevinde mahkumla ilişkiye girdi! Skandal görüntüleri sansürsüz yayınladılar

İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan HMP Wandswort isimli cezaevinde bir kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi.

Sosyal medyadan servis edilen görüntülerde kadın gardiyanın bir mahkum ile ayakta cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

“ARKADAŞLAR BİZ TARİH YAZDIK”

Kaydı alan başka bir mahkumun yüzünü de gösterdiği videoda “Arkadaşlar biz tarih yazdık. Wandsworth'te biz böyle takılıyoruz” ifadeleri duyduldu.

ÜNİFORMASINI ÇIKARMADI

Kadın gardiyanın cinsel ilişkiye girdiği sırada üniformalı olduğu görüntülerin ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

KADIN GARDİYAN TUTUKLANMADI

Polis, henüz bir tutuklama yapılmadığını ve konu hakkında Adalet Bakanlığı ile temas halinde olunduğunu açıkladı.

Cezaevinden yapılan açıklamada “Eski gardiyanın yer aldığı bu videonun polise bildirildiği, devam eden bir soruşturma hakkında daha fazla yorum yapmanın doğru olmayacağı” belirtildi.