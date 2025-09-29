Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu; 10 kadın istihdam ediyor

5 yıl önce seracılığa başlayan Zeynep Ciminli, devlet desteğiyle kurduğu seranın hayatının dönüşüm noktası olduğunu kaydetti. 8 dönümlük alandaki serasının 10 kadına da istihdam kapısı olduğunu belirten Ciminli, "Evlat nasıl yetiştiriliyorsa onu yetiştirmek gibi. Özel sektörden çıkarak kendi işimi kurayım dedim. Kadın girişimciyim. 5 yıldır bu işle uğraşıyorum. Tarım destekleme sağladı. Onu duyunca başvuruda bulundum. Sera çıktı. 8 dönümlük serayla ilgileniyorum. 5 yıldır domatesi üretiyoruz. Böyle çocuk gibi bakıyoruz. Sonrasında pazarlamasını yapıyoruz. Salça da yapıyoruz. Sabah 4,5 ta mesaiye başlıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin sofralarda yer bulması beni daha da mutlu ediyor. 10 kişi istihdam ediyoruz. Yüzde 70 hibeli aldık burasını. Erzincan Valiliğinin kurduğu sera üssünden de 3 dönüm bir sera aldık." diye konuştu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kadın girişimciyi tebrik etti.

Vali Aydoğdu, "Zeynep Ciminli, Erzincan'ın bereketli topraklarında bir hayalin peşinden koşuyor. Kadın girişimci ruhuyla, devlet desteği alarak kurduğu serada domatesler yetiştiriyor; her bir fideye sevgiyle, umutla dokunuyor. O, toprağın ve emeğin gücünün bir temsilcisi." dedi.