Kadın girişimci tek başına hem üretiyor hem onarıyor!

Erzincan'da yaşayan Sare Kaya İrgali, şark köşesi ve sedir gibi ahşap ürün imalatı yaptığı işletmesini 15 yıl önce kendi maddi imkânıyla kurdu. Merkeze bağlı Nermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan işletmesinin bodrum katında küçük bir marangozhanesi bulunuyor. İlk olarak aldığı ahşaplara burada ki atölyesinde şekil veren İrgali koca dükkânı tek başına idare ediyor. Türkiye genelinde mobilya döşeme işletmeciliğinde 15 kadın girişimciden biri olan Sare Kaya İrgali, 21 sene önce kanepe ve koltuk tamiratıyla başladığı meslekte 2009 yılında kendi işletmesini açarak üretime başladı.

49 yaşında ki Sare Kaya İrgali, hazır mobilya satışı ile başladığını ancak yapamadığını, kesinlikle üretimde olmak istediğini belirterek, "2003'de başladım. 2003'den beri aynı işi devam ettiriyorum. Kanepe, koltuk döşemesi üzerine başladım. Daha sonra şark köşesi imalatı Erzincan'da yok diye ona başladım, şuana kadar devam ediyorum. 2003'de yardım amaçlı başladım.

İşi sevdim, sonra 2009'da kendi işletmemi açtım satış üzerine. Satışta fazla işim olmadı, başaramadım herhâlde. Hazır satış bana göre değil. Üretim illa istedim. Sonra tamir olarak başladım. Kanepe, koltuk yüz değişimi olarak. Tamirden sonra şark köşesi imalatına girdim. Erzincan'da olmayan bir işti. Yaz aylarında daha çok şark köşesi üzerine çalışıyorum. Kış aylarında kanepe, koltuk yüz değişimine genelde ağırlık veriyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE BU İŞİ YAPAN 15 BAYANDAN BİRİYİM"

Sare Kaya İrgali Türkiye'de mobilya döşeme işletmeciliğinde 15 kadın girişimciden biri olduğunu söyleyerek, "Şuan da Türkiye genelinde 15 tane bayanız. Grubumuz var, haberleşiyoruz birbirimizle. İş yönünde de paslaşıyoruz. Bayan olarak Doğu Anadolu Bölgesi'nde tekim. Başka bayan bilmiyorum belki vardır ama benim bildiğim yok Doğu Anadolu Bölgesi'nde. Diğer illerde var tanıdıklarımız, görüşüyoruz ve hepsi de başarılı arkadaşların. Hepsi de ailesine katkıda bulunuyor. Kimisi ailesini geçindiriyor.

Ev ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Evimizi de geçindiriyoruz. Hamdolsun işimiz iyi. Sonuçta bu bir sanat. Çevre şehirlere de yapıyorum. Samsun'a yapıyorum. Erzurum'a yapıyorum. Talebe göre çevre illere de yapılıyor"