Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi'nin tarihi belli oldu

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni için geri sayım başladı. Kadın hareketinde güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve sanat temalarının işleneceği zirve, 9 Ocak Perşembe günü saat Taksim'de bir otelde yapılacak. Dünyaya yön veren kadın hareketi önderlerinin bir araya geleceği zirve, kadın girişimciliğini desteklemek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek kadın üreticiler ve girişimcileri misafir edecek zirvede ayrıca toplumsal gelişime katkı sağlayan isimler ödüllendirilecek.

Zirve, kadın girişimcilerin farklı alanlardaki katkılarını ve liderlik hikayelerini ele alacak. Etkinlik kapsamında çeşitli paneller ve özel oturumlar düzenlenecek. Bu oturumlarda, kadın liderler ilham veren deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

ANA HEDEF TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arnica Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Başkanı Senur Akın Biçer, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çok önemli katkılar koyan Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvemizin bu yılki konusunun "güvenilirlik ve sanat" olması hiç tesadüf değil. Çünkü bizim kadın ya da erkek olalım, kendimizi gerçekleştirebileceğimiz alanlar için güvende olmaya ihtiyacımız var. Kadınlar da hem kendilerini güvende hissettiklerinde daha üretken oluyorlar hem de bulundukları alanları güvenilir kılıyorlar. Bu nedenle kadınların iş dünyasında ve sosyal hayatta, bulunmaları gereken yerde olmaları bizim toplumsal olarak ilerlememizin de en önemli yakıtı. Sanatı da hayatımızınn her alanına etki eden bir kavram olarak ele alıyoruz. Bu yönüyle sanat, bireye özünü görebilmeyi, üretmeyi, hayatı anlamayı ve anlamlandırmayı sağlayan birçok farkındalık kazandırıyor. Güzel bakan, güzel görüyor. Zirvemizde buluşan bu iki kavramın, ilk çeyreğini tamamladığımız bu yüzyılda başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere hayatın her alanında eşitlik, denge ve barış getirmesini diliyorum. Zirveyi düzenleyen YAPDER Başkanı Celal Bey başta olmak üzere emeği geçen herkese, tüm katılımcılarımıza, deneyimlerini paylaşan, adım atmaktan korkmayan cesur kadınlara içtenlikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ZİRVE KADIN HAREKETİNDE FARKINDALIK OLUŞTURACAK PANEL VE OTURUMLARLA RENKLENECEK

İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenecek Güvenilir Yarınlar İçin Güvenilir Toplumu İnşaa Edebilmek isimli ilk panelde İş Bankası Tarım Bankacılığı Birim Müdürü Çiğdem Çakmak Yurdagel, Alyalina Kozmetik Yönetim KuruluBaşkanı Nazan Eke, Kagidem Genel Koordinatörü Nihal Sabak konuşmacı olarak yer alacak. Hemen sonrasında ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenecek İlmek İlmek Dokunan Hikayeler isimli özel oturumda Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın dokuma ustaları hikayelerini anlatacak. Kültür Bakanlığı Tamzara Dokuma Sanatçısı ve Kadınlar Dokuyor Kooperatifi Başkanı Hatice Cağcağ, Ekodoku Kooperatif Kurucu Ortak Ve Başkanı Esra Üzel Yüncüler ve Dokumacı Nevruz Köyü Kadınlarından Ayşenur Can'ın konuşmacı olacağı bölüm sonrası kooperatif standlarında birebir görüşmeler de yapılabilecek.

Zirvenin son paneli Tarladan Finansa Kadının Gücü ismi ile Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder moderatörlüğünde yapılacak. Hepsiburada Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Yöneticisi Mana Posacı, Pasha Yatırım Genel Müdür Vekili Hale Yıldırım ve Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucu Ortağı Ve Sosyal Fabrika Kurucusu Münteha Adalı'nın konuşmacı olacağı panelde kadının ekonomideki yeri masaya yatırılacak.

Zirvenin son etkinliği olan ödül töreninde kadın hareketine katkı sağlayan 15 isme plaket verilecek. 75 jüri üyesi tarafından belirlenen 15 isim dünyaya yön veren, kadın hareketini ve girişimciliğini destekleyen ve toplumsal gelişime katkı sağlayan kadınlar arasından seçilecek.

Zirvede, kadın girişimcilerin başarılarını geniş kitlelere ulaştırmak ve geleceğin kadın girişimcilerine ilham vermek hedefleniyor.