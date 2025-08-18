Kadın giyim markası Minik Terzi, yeni koleksiyonunu tanıtırken ağustos kampanyasını başlatıyor

2025’in ilk beş ayında toplam ihracattan %7,2 pay alan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, %100 yerli üretim yapan markalarla ivmesini artırıyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatla sunma prensibinden ayrılmadan büyüme yolculuğuna devam eden kadın giyim markası Minik Terzi, yeni sezon ürünlerinin lansmanıyla birlikte yaz sonu indirimlerinin başlayacağını duyurdu. 22 Ağustos itibarıyla tüm ürünlerde %30 indirim uygulanacak.

“Temel prensibimiz, kaliteyi herkes için erişilebilir kılmak”

2014’te çıktıkları yolda kalite ve zarafetin bir ayrıcalık olmadığı düşüncesini yerleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Minik Terzi Dijital Dönüşüm Direktörü Çağrı Deniz, “Ekibimizin en büyük referansı müşterilerimiz. Çünkü ürünlerimizi alıp kullananlar, adeta markamızın müdavimi oluyor. Onlara en kaliteli ürünü, olabilecek en uygun fiyata sunma prensibimiz ilk gününden bu yana hiç değişmedi. Kadın giyiminde elde ettiğimiz başarıdan aldığımız motivasyonla, yakında erkek ve çocuk koleksiyonlarımızı da beğeniye sunacağız” dedi.

“3 yıl içinde de dünya markası olmayı amaçlıyoruz”



Her yıl en az 3 kat büyüdüklerinin altını çizen Çağrı Deniz, “Müşteri memnuniyetimizin her geçen gün artması, taleplerin de çoğalmasını tetikliyor. Kaliteli ürünleri en uygun fiyatlar ile sunmanın yanı sıra; yerli üretim yapan bir marka olarak, hedeflerimizde de çıtayı yukarı çekiyoruz. 2 yıl içinde tüm Türkiye’de mağaza açmak, onu takip eden 3 yıl içinde de global bir marka olmayı amaçlıyoruz. Böylece kaliteli ve ulaşılabilir Türk modasının bayrak taşıyıcısı olacak, iyi giyinmeyi seven herkesin ilk adresi haline geleceğiz” diyerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Minik Terzi’nin hikayesi, bir el sanatının tutkuya dönüştüğü noktada başladı. Doğal içerikli kumaşların değerini bilen ve geçici moda akımlarına uymayıp sade bir stil benimseyen kadınlara hitap eden markamız, 10 yılı aşkın süredir güvenilir alışveriş deneyimi sunuyor. Farklı renk paletlerinden ilham alarak hazırladığımız yeni koleksiyonumuzla da sürdürülebilirlik ve zamansız şıklığı bir araya getiriyoruz. Hem estetik hem de fonksiyonelliği buluştururken, giyimiyle kendi tarzını yansıtmak isteyenlere hitap ediyoruz.”