Kadın hırsızlar Eskişehir'de polisin tuzağına düştü! Tuzla’da bir evden ziynet eşyalarını çalmışlardı

İstanbul Tuzla’da S.Ö.'nün evine giren üç kadın hırsız, 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak izlerini kaybettirdi. Polis yaptığı çalışmada hırsızların eşkâlini ve kimliği tespit etti. Üç kadın hırsız Eskişehir'de bebek bezi tuzağında yakalandı.

Olay 17 Eylül günü Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö.'ye (38) ait eve giren 3 şüpheli, evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalıp, ortadan kayboldu. Başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 3 kadın şüphelinin, bir araçla Eskişehir'e gittiği belirlendi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla N.U. (29), G.A. (25) ve M.U. isimli 3 şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada İstanbul'daki evden çalındığı belirlenen ziynet eşyaları kirli bir bebek bezinin içinde bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kadın şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

