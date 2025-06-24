Kadın hırsızlar kameraya takıldı: 800 bin liralık ziynet eşyası çaldılar: Polisler iki kadını arıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mardin Nusaybin’de, apartmana giren iki kadın hırsız, girdikleri dairede ziynet eşyası ve nakit para çaldılar. Şüphelilerin binaya giriş çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Haziran'da Fırat Mahallesi Şirin Bulvarı'ndaki TOKİ konutlarındaki M4-A01 apartmanında meydana geldi. Binaya giren yüzleri kapalı 2 kadın, Sinan Akbaş'a ait dairenin kapısını açıp içeri girdi. Şüpheliler, kimsenin bulunmadığı evden yaklaşık 800 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit alıp kaçtı. Şüphelilerin binaya giriş çıkış anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

'15 YILLIK BİRİKİM'

Sinan Akbaş, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını belirterek, "Yüzleri kapalı biri olgun yaşta kadın, diğeri 15-16 yaşlarında genç bir kız evimize girip, 15 yıllık birikimim olan tüm ziynet eşyalarımı ve paramı çaldı. Polis inceleme yaptı, parmak izi aldı. Şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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