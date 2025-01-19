Kadın intihar etmek için denize atladı, polis kurtardı! Anbean kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşamına son vermek için denize atlayan S.P.’yi, polis memuru kurtardı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Halk İskelesi’nde meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen S.P. isimli kadın, denize atladı.

Bu sırada devriye gezen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru, boğulma tehlikesi geçiren kadını fark edip, üniformasını çıkararak denize atladı. Polis memuru, S.P.’yi bilinci kapalı halde kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.P. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun kadını kıyıya çıkardığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son Haberler
İşte dünyanın en iyi takımları! İlk 40'ta iki Türk takımı
İşte dünyanın en iyi takımları! İlk 40'ta iki Türk takımı
Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar Arjantin'i karıştırdı
Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar Arjantin'i karıştırdı
80 yaşındaki adamın kullandığı bisiklete araç çarptı! Kişi hayatını kaybetti
80 yaşındaki adamın kullandığı bisiklete araç çarptı! Kişi hayatını kaybetti
Turizm cennetinde aynı gün iki mevsim yaşandı! Bir tarafı kar bir tarafı yaz
Turizm cennetinde aynı gün iki mevsim yaşandı! Bir tarafı kar bir tarafı yaz
Antalya'da korkutan patlama! Bina sakinleri sokağa döküldü
Antalya'da korkutan patlama! Bina sakinleri sokağa döküldü