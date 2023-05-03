Kadın kafede kırmadık cam çerçeve bırakmadı vatandaş alkışladı

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahsın işlettiği kafe, yine yabancı uyruklu eski kadın çalışan tarafından bilinmeyen bir nedenle basıldı. İşyerinde kırmadık cam, çerçeve bırakmayan kadını vatandaşlar alkışladı.

Kadın kafede kırmadık cam çerçeve bırakmadı vatandaş alkışladı

İHA'nın haberine göre, olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahsın işlettiği kafeyi eski bir kadın çalışanı bilinmeyen bir nedenle bastı.

Yabancı uyruklu kadın, eline geçen eşyalar ile işyerinin camlarını kırarken, ortalığı da savaş alanına çevirdi.

Çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği olayda, kadını işyeri çalışanları ve sahibi de durduramadı.

Kadın kendisini alkışlayan vatandaşlara elini havaya kaldırarak selamladı. Yaşananlar ise saniye saniye cep telefonunu kameralarına yansıdı.

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