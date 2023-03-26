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Milliler CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda şampiyon

Avusturya’nın ev sahipliğinde Wagrain’de düzenlenen 2023 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nda mücadele eden Simge Yalçın-Merve Çelebi-Seray Gürle-Esra Betül Çetin dörtlüsünden oluşan Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 23:06
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Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı şampiyon oldu

Milliler CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda şampiyon
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Organizasyonda 1 no'lu seri başı olarak mücadele eden Simge Yalçın-Merve Çelebi-Seray Gürle-Esra Betül Çetin dörtlüsünden oluşan Kadın Kar Voleybolu Milli Takım, A Grubu'ndaki ilk maçında Avusturya 2 takımına 2-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Polonya takımını 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Çekya 3 takımını set vermeden 2-0'lık sonuçla geçen milliler, yarı finalde Polonya takımını bir kez daha 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Finalde Romanya takımını üç set sonunda 2-1 mağlup etmeyi başaran ay-yıldızlı sporcular, 2023 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı'nı altın madalya ile tamamladı.

CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda Türkiye'yi kadınlarda temsil eden Su Şimdin-Ceylin Sayar-Sahra Yücetürk-Merve Aykın dörtlüsünden oluşan milli takım ise ön eleme turunda Çekya 3 takımına 2-0 mağlup olarak ana tabloya kalma şansını yitirdi ve turnuvaya veda etti. Erkeklerde ay-yıldızlı bayrağı temsil eden Batuhan Kuru-Sacit Kurt-Ahmet Can Tür üçlüsünden oluşan Milli Takım ise A Grubu'nda oynadığı karşılaşmalarda Ukrayna'ya 2-1, Avusturya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvada veda etti.

Milliler ayrıca, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla karşılaşmaların seremonisine “Türkiye için el ele, birlikte güçlüyüz” pankartı ile çıktı.
(İHA)

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