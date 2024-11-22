Kadın katili yakalandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde tek başına yaşayan 43 yaşındaki Leyla Örün adlı kadını boğazını keserek öldürdüğü belirlenen zanlı, polis tarafından yakalandı.

Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polisler, cinayet zanlısı olarak yabancı uyruklu Ahmet El A.’yı gözaltına aldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bir apartmanın 5’inci katında tek başına yaşayan Leyla Örün’den haber alamayan yakınları evine gitti. Kadının kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açmaları için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasından sonra içeri giren ekipler, kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.