Kadın katilini 280 polis yakaladı

Antalya'da inşaat şirketi sahibi kadını iş yerinde kurşun yağdırarak ölümüne neden olduğu iddia edilen cinayet şüphelisi Diyarbakır’da 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Kadın katilini 280 polis yakaladı

İHA'nın haberine göre, lay, 20 Mart’ta saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait binada meydana geldi.

İnşaat firmasının sahibi Zehra Çatal (40) ile Yılmaz F. (42) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra şahıs yanında getirdiği tabaca ile kadın ortağının üzerine adeta kurşun yağdırdı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Silah seslerini duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için özel ekip kurarak çalışma başlattı.

16 ADRES BASILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Yılmaz F.’nin Diyarbakır’a kaçarak orada saklandığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden toplam 31 ekip ve 280 personelin katılımı ile toplam 16 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda cinayet şüphelisi Yılmaz F. saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada; 1 adet Ak47 Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 75 adet fişek ele geçirildi.

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