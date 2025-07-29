Kadın katilinin yeğeninden şoke eden kelime. Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadın katilinin yeğeninden şoke eden kelime. Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldürdü

Konya'da boşandığı Bahriye Kalaycı'yı 55 bıçak darbesiyle öldüren Fatih Uluşan, "Kaç bıçak darbesi vurduğumu ve olay günü ne yaşandı hatırlamıyorum" dedi. Uluşan'ın yeğeni Ali Armutçu "Ne olduğunu sordum. 'Kaldıramadım' dedi. 'Neyi' diye sorduğumda cevap vermedi" diye konuştu.

Konya’nın Karatay ilçesinde, 27 yaşındaki Fatih Uluşan, 2023’te boşandığı 25 yaşındaki Bahriye Kalaycı’yı 55 bıçak darbesiyle öldürmekten hakim karşısına çıktı. İddialara göre, Uluşan, eski eşini konuşmak için arabasına alıp araziye götürdü. Tartışma sırasında Kalaycı’yı çeşitli yerlerinden bıçaklayan Uluşan, ardından kendini de yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Kalaycı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Uluşan, tedavi sonrası tutuklandı.

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Konya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Uluşan, “Olay aniden gelişti, şuurumu kaybettim. Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum” dedi. Kalaycı’nın, “Seninle ayrıyken başkasıyla oldum, hamile kaldım ve düşük yaptım” dediğini iddia eden Uluşan, bu sözlerin ardından kendini kaybettiğini savundu.

Sürekli bıçak taşıdığını belirten sanık, “Pişmanım” dedi. Bahriye’nin annesi Elife Kalaycı, Uluşan’ın kızını kandırdığını ve altınlarını aldığını söyledi. Baba Ahmet Kalaycı ise “Birleşecek insan böyle konuşmaz” diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

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Uluşan’ın yeğeni Ali Armutçu, olay sonrası dayısının “Kaldıramadım” dediğini aktardı. Armutçu, Uluşan’ın sakin göründüğünü, ancak baygın halde bulduğunu belirtti.

İddianamede, Uluşan’ın cinayeti tasarlayarak işlediği, 55 bıçak darbesinden 11’inin öldürücü olduğu vurgulandı. Haksız tahrik indirimi uygulanmaması talep edildi. Bahriye’nin kardeşi Safiye Mıhçı, ablasıyla Recep adlı kişi arasında ilişki olmadığını söyledi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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