Kadın kazayla kendisini vurdu!

Kaynak: İHA
Kadın kazayla kendisini vurdu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde S.S isimli kadın kazara tabancayla kendini vurdu.

Olay, Terzibayırı Mahallesi Filiz Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yalnız yaşanıldığı öğrenilen S.S. isimli kadın, iddiaya göre elinde bulanan tabancanın kazara ateş alması sonucu sol baldırından yaralandı.

Kadının acı içinde attığı çığlıkları duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardına S.S., Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

​​​​​​​

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadın kazayla kendisini vurdu!

Kadın kazayla kendisini vurdu!

Kadın kazayla kendisini vurdu!

Son Haberler
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
TRT World muhabiri Suriye'de tutuklandı! Suçüstü yakalandı, 6 yılla yargılanıyor
TRT World muhabiri Suriye'de tutuklandı! Suçüstü yakalandı, 6 yılla yargılanıyor
Fenomen Oğuzhan Alpdoğan işçi grevinde!
Fenomen Oğuzhan Alpdoğan işçi grevinde!
SİYAD yılın en iyi filmini seçti: Hemme’nin öldüğü günlerden biri
SİYAD yılın en iyi filmini seçti
Artvin'de korkutan görüntü. Evini görünce şoke oldu
Artvin'de korkutan görüntü. Evini görünce şoke oldu