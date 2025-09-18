Kadın kılığına giren baba ve oğlunu tarlada jandarma bastı! Jandarma "Üstünüzü çıkarın" dedi kıyamet koptu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, fındık bahçesine kenevir bitkisi ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 52 yaşındaki İ.S. ve oğlu 24 yaşındaki D.S'nin yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Fındık bahçesinde ekili halde 495 kök kenevir bitkisi bulunan şüphelilerin ikametlerinde de 57 kilo 955 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği kartuşu, hassas terazi ile el kantarı ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

