Kadın kılığına girip adam vurdu polisten kaçamadı

Kaynak: İHA
Kadın kılığına girip adam vurdu polisten kaçamadı

Esenyurt’ta galericiler sitesinde kadın kılığına girerek husumetlisine otomatik silahla kurşun yağdıran şahıs, yurt dışına kaçarken yakalandı. Polis ekipleri tarafından olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde dün kadın kılığına giren bir şüpheli, daha önce aralarında husumet bulunduğu A.T.Ç’ye otomatik silahla kurşun yağdırdı. Şüpheli, husumetlisini vurduktan sonra olay yerinden kaçarken silahını düşürdü.

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Silahı düştüğü yerde bırakan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, husumetlisine kurşun yağdıran şahsın kimliği Y.G olarak belirlendi. İncelemelerde, şüphelinin yurt dışına kaçacağını tespit eden ekipler harekete geçti. Polis ekipleri, şüpheliyi Edirne İli Askeri Yasak Bölgede yakalayarak gözaltına aldı.

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Öte yandan, B.K, C.U ve K.A isimli şüphelilerin olayla bağlantısı olduğu tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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