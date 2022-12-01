Kadın korkulu rüyasıyla ilgili tüm detaylar

Haberler.com’un haberine göre; Genellikle kadınlar saçlarına kolay şekil verebilmek için temiz saçlara ihtiyaç duydukları biliniyor. Dalgalı saçlı kadınlar ise temiz saçlarına köpük ve jöle gibi ürünler kullanarak pratikçe şekil verebilirler. Detaylar haberimizde...

SAÇ NEZLESİ NEDİR ,SAÇ DÖKER Mİ?

Saç nezlesi olarak adlandırılan rahatsızlığın öne çıkan en belirgin özelliği, kıl köklerinde ve saç derisinde yanma ve ağrı hissi vermesidir. Fark edildiği zaman önlemi alınmadığı taktirde ileride saç diplerinde yaraya ve şiddetli saç dökülmesine sebep olabilmektedir.

SAÇ NEZLESİ NASIL ANLAŞILIYOR?

Saç nezlesi hastalığına saç derisinde, özellikle saç köklerinde ağrı ve yanma hissi eşlik ediyor. Eğer fark edildiğinde önlem alınmazsa hastalığın ilerleyen aşamalarında saç köklerinde yara ve aşırı derecede dökülme ortaya çıkabiliyor.

SAÇ NEZLESİ GECER Mİ?

Daha çok kadınlarda olan bu rahatsızlığın en yaygın belirtisi saç diplerinde kaşınmayla birlikte olan yanma hissiyatıdır. Saç nezlesi tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Önemli olan nedenleri bulmak ve buna uygun yöntemlerle ilerlemektir.

SAÇ NEZLESİ NEDEN OLUR?

Saçların çok sık bağlanması saç diplerinin hava almasını engeller. Duş sonrası ya da yağmur sonrası kurulanmayan ve soğuk rüzgara maruz kalan saçların kökleri zamanla gücünü kaybeder ve bu durumda hem saç nezlesine hem de saçın dökülmeye neden olur.

Islak saça birden sıcak fön tutulması saçın kökünü yakar. Aynı zamanda saç derisinin ani sıcak hava ile karşılaşması hastalığa davetiye çıkarır. Sürekli şampuan değiştirmek ve saça kozmetik ürünler uygulamakta, saç nezlesinin nedenlerindendir. Sert şekilde taranan saç deriye zarar verir, böylece hasar almış saç derisi hastalığa yakalanmayı kolaylaştırır.

SAÇ NEZLESİ ZARALI MI?

Ciddi bir sorun olarak başlamayan ancak daha ileri ki dönemlerde tedavi edilmediğinde baş hastalıklarına zemin hazırlar. Tıp dilinde hastalık olarak algılanmazsa da hastalıklara sebep olabilecek bir durum olduğundan kişilerin bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uzmanlar uyarıda bulunurlar.

SAÇ NEZLESİYLE DÖKÜLEN SAÇLAR GERİ ÇIKAR MI?

Bu da kalıtsal saç kaybı veya androgenetik alopesi olarak adlandırılır. Bu tür bir saç dökülmesi kalıcıdır, yani dökülen saçlar yeniden çıkar mı sorusunun yanıtı bu tip için "Hayır" olacaktır.

SAÇ NEZLESİNİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Tıp dilinde hastalık olarak adlandırılmayan saç nezlesinin tedavisi bulunmamaktadır. Bu rahatsızlığı engellemek için öncelikle sorunun ne olduğu öğrenilir. Hastalığa neden olan durumlar tespit edilip ortadan kaldırılmasına rağmen, sorun devam ediyorsa bir uzmana görünmekte fayda vardır.